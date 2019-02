Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini, intervistato in zona mista da TMW al termine della sfida con l'Inter (3-3), ha parlato così: “L’esultanza finale è stata liberatoria: veramente non meritavamo di perdere. L’Inter ci ha messo sotto col palleggio ma dal gol di Muriel non c’è stata più partita, abbiamo cercato il pari in ogni modo. L’uso del VAR di oggi? Non si vedeva bene dalla tv ma il gesto mi pare eloquente, D’Ambrosio vuole andare a toccare il pallone con la mano. La gara di Coppa? Abbiamo speso tante energie ma questo pari ci dà la carica giusta per vincere con l’Atalanta. ll mio lancio per l’1-0? Non era facile perché avevamo il vento contro… È andata bene. Ho saputo solo ieri sera che avrei giocato: cerco sempre di farmi trovare pronto. Mercoledì? Per me è la partita più importante della carriera: faremo di tutto per vincere. Il gol di Muriel? È stato un grandissimo gol”.