Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Fiorentina Luis Muriel, intervistato da RMC Sport dopo il pari con la Sampdoria, ha parlato così della sua doppietta e non solo: "Il gol di Baggio a Napoli simile al mio? Il suo è ancora più bello… Il mio per come si è svolta la giocata è stato più semplice. Avevo promesso due gol al direttore Corvino. Come mi trovo a Firenze? Molto bene, i compagni mi hanno accolto da subito alla grande, mi sembra di stare con loro da tanto tempo. Spero che adesso i risultati ci accompagnino. Quando sarò al 100%? Manca poco: dopo le prime partite mi sento bene, spero che entro le prossime due gare avrò la continuità fisica per stare in campo 90 minuti. Il paragone con Ronaldo? Mi ha accompagnato molto in carriera, spero di sentirlo ogni domenica: io sono arrivato bene e mi sono messo subito a disposizione, visto che ho lavorato molto prima. La dedica del gol del 2-1? In tribuna c’era tutta la mia famiglia, le mie bambine, il mio procuratore: mi hanno aiutato molto in questi mesi quando ero in difficoltà”.