RMC SPORT - Frosinone, Stirpe: "Lottiamo per restare nel calcio che conta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe a poco più di un’ora dal match contro al Juventus:

Grande occasione questa sera. “A prescindere dalla partita posso confermare che vogliamo lottare fino alla fine, dovremo essere bravi perché è un campionato competitivo, gli avversari sono agguerriti, ma noi riteniamo che nel mese di marzo avremo tutte le situazioni per poter dimostrare se possiamo ambire per la salvezza. Al di là della partita di stasera, che è importante, che ci dà una vetrina, l’obiettivo più importante è quello di fare una figura dignitosa a prescindere dal risultato. L’ultima volta fu una serata particolare, trovammo una Juventus un po’ appannata e avemmo un po’ di fortuna, pareggiammo a un minuto dalla fine. Sono occasioni che difficilmente ricapitano”

Per una realtà come la vostra cosa rappresenta il modello juventino? “Un modello di rigore, c’è tanto da imparare da loro, quando ci viene data la possibilità lo facciamo sempre volentieri. Il Frosinone deve provare a stazionare stabilmente nel mondo professionistico che conta, quando le cose vengono preparate bene possiamo stare in Serie A, se no dobbiamo accontentarci di stare in B. Dobbiamo lottare per questo e penso che il Frosinone abbia i requisiti per svolgere questo ruolo”.

La polemica con De Laurentiis? “Non abbiamo avuto l’occasione di sentirci, ognuno rimane delle proprie posizioni”.

Marco Baroni ha lavorato nella Juventus, ha trasmesso qualcosa del mondo juventino? “Certamente. La cosa che sta cercando di trasferire alla squadra è la mentalità. L'organizzazione lascia poco spazio all’improvvisazione, sapendo che i risultati difficilmente arrivano a breve, ma se uno percorre questa squadra il risultato per il futuro non potrà che essere positivo. Spero che abbia anche la fortuna giusta”.

Allegri ha detto di stare attenti al Frosinone. Vi presentate con un biglietto da visita interessante. “Sicuramente la prestazione che abbiamo effettuato contro la Sampdoria ci ha fatto balzare agli onori dell’attenzione anche di Allegri, ma la normalità delle cose penso sia un’altra. Dobbiamo fare la partita della vita per fare una partita dignitosa, mentre la Juventus non solo non starà a guardare ma farà tesoro dei suggerimenti del suo allenatore. Sarà molto difficile”.