RMC SPORT - Graffiedi: "Dominio inglese in Champions. Premier superiore"

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Mattia Graffiedi, ex attaccante di Fiorentina e Napoli fra le altre, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso del Live Show: "La Juve è una grandissima squadra, ieri ha sfoderato una grandissima prestazione. L'Atletico è stata una delusione, la squadra di Simeone non è mai riuscita a ripartire e non ha difeso bene. Quattro inglesi ai quarti? Il campionato inglese sta dimostrando la sua superiorità, il Liverpool ha sempre fatto la partita sul campo del Bayern Monaco".

Sul Napoli e su Ancelotti: "Il campionato ormai è chiuso, il Napoli se la può giocare fino in fondo in Europa. Ha un grande allenatore ed ha tutte le carte per giocarsi la coppa".

Sull'Inter: "L'impegno dei nerazzurri è molto complicato. L'Eintracht è forte e segna tanti gol, con l'Inter che ha tantissime assenze. Se dovesse arrivare la vittoria sarebbe un bel segnale anche in vista del derby".

Sul Milan di Gattuso: "Rino ha fatto un grandissimo lavoro con il gruppo. L'ho rivalutato tantissimo, sarebbe stato bello vedere questo Milan ancora in Europa League. Avrebbe avuto tutte le carte in regola per arrivare fino in finale".

Sulla Fiorentina: "Chiesa sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Per diventare davvero grande gli manca qualche gol in più. Pioli sta facendo un grande lavoro, sta lavorando con tanti giovani ma non possiamo pretendere risultati: la squadra è buona, manca l'esperienza. I Della Valle? Hanno riportato la Fiorentina nel calcio che conta, hanno investito tantissimo ma nel calcio di oggi non è facile, per competere con le grandi potenze servono tanti risultati. La piazza probabilmente non è soddisfatta, i tifosi vorrebbero rivedere la Viola in Champions ma adesso è davvero complicato".