tmw radio Graffiedi: "L'Inter ha già vinto il campionato. Chiesa? Bingo per Juve e Italia"

vedi letture

L'ex attaccante Mattia Graffiedi ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalla Juventus in vantaggio sul Napoli a fine primo tempo: "Direi che la Juventus ha meritato di passare in vantaggio, il Napoli ha fatto poco e i due cambi a inizio ripresa dimostra che non era soddisfatto del reparto offensivo".

Cosa la convince meno della Juve?

"Le difficoltà penso derivino anche dall'anno particolare, hanno sofferto molto tra Covid e infortuni, trovando un'avversaria forte come l'Inter che, ormai si può dire, ha chiuso i conti per il titolo. Gli anni passano, forse è giunto il momento di cambiare e quando devi farlo capiti in annate del genere".

Quanto è cresciuto Chiesa rispetto a quand'era alla Fiorentina?

"Ho sempre elogiato le sue qualità, anche già nei primi anni di Firenze. Se sei fuoriclasse e trovi altri campioni intorno, ecco che vengono fuori le tue qualità. Anche stasera ho visto una grandissima giocata per il gol di Ronaldo".

Gioca a tutto campo.

"Qualità e quantità, non è facile trovare un attaccante del genere: la Juventus e la Nazionale hanno fatto bingo, speriamo continui così".

Cosa dice di Pioli?

"Sono contentissimo per lui, in troppe società si fanno scelte affrettate sugli allenatori per i risultati. Lui ha conquistato tutti e sta facendo un gran campionato: nonostante siano un po' in calo, sono comunque secondi".

Meglio Vlahovic o Belotti per il Milan?

"Io punterei su Vlahovic, è un giovane e con la Fiorentina sta andando benissimo, senza nulla togliere a Belotti. L'unico errore del Milan di quest'anno è stato non prendere un sostituto di Ibrahimovic... Mandzukic si sapeva fosse fermo da mesi".

Cosa colpisce del rendimento negativo delle italiane in Europa?

"L'Inter è stata la più deludente, passare il girone di Champions era una priorità. Ora in campionato invece non perdono più e non subiscono neanche gol: Conte lo conosciamo tutti, massimo due anni e vince".

Due parole su Nainggolan.

"Mai avuto dubbi sulle sue qualità, semmai sul carattere un po' vivace quando eravamo a Piacenza e mi sembra che non sia migliorato troppo negli anni (ride, ndr). Alcune società non te lo permettono, lui ha fatto comunque una grande carriera pur pagando sul lato caratteriale".

Cosa dice delle vicissitudini del Monza?

"Non è detto che prendendo dieci giocatori dalla Serie A tu vinca il campionato. Il Monza ha preso dei fuoriclasse, ma poco adatti ad un torneo dove si lotta e corre di più, si gioca un po' meno. Il Lecce dimostra ciò".

Come si trova ad allenare gli juniores del Forlì?

"Siamo già a due anni un po' particolari ormai... Cerchiamo comunque di prendere il lato buono".