RMC SPORT - Jeda: "Juve, Allegri per me ha fatto meglio anche di Conte"

L'ex attaccante del Cagliari Jeda, ha parlato nel Live Show di RMC Sport nel corso del secondo tempo di Cagliari-Inter: "Allegri e la chiusura dei social? Ho visto questa sua decisione. Probabilmente sono arrivati messaggi sgradevoli anche perché nel popolo bianconero ci sono quelli a favore di Allegri e quelli contro. Dai social forse sono arrivati messaggi troppo pesanti e Allegri dovrà sopportare le critiche visto che è un allenatore di alto livello. Allegri è l'allenatore che ha fatto meglio negli ultimi anni, ha fatto due finali sulla panchina della Juventus. Non farei tutta questa tragedia per aver perso contro un Atletico Madrid molto forte. I tifosi bianconeri devono riconoscere che Allegri ha fatto bene e ha fatto anche meglio di Conte. La Juventus con Allegri ha fatto anche un salto di qualità a livello internazionale. Allegri è un allenatore di livello assoluto".

Cosa ci puoi dire di Gasperini, altro allenatore che hai avuto modo di conoscere?

"Sono stato molto bene con lui. Ho vissuto una delle mie stagioni migliori con Gasperini a Crotone. Durante la settimana fa lavorare a tutto gas e anche in partita arrivavi a giocare sempre al massimo. Rivedo questa voglia di correre e di giocare anche nell'Atalanta di oggi. Più si avvicina alla fine della stagione e più la squadra corre e fa bene. Gasperini oggi è un allenatore di livello internazionale. Nell'Atalanta si vede bene la mano dell'allenatore. E' un allenatore di grandissima capacità".

Hai conosciuto Handanovic ai temi del Rimini. TI saresti aspettato questa carriera?

"Sì da lui sì nonostante lo abbia trovato a Rimini dopo una stagione disastrosa a Treviso. Aveva perso la Nazionale ed era molto giovane e a Rimini nessuno credeva più di tanto in lui. Io però ho visto subito che era un portiere di grandissimo livello e a Rimini era l'uomo in più. Fu il migliore in campo anche nella gara di ritorno contro la Juventus. Già allora si vedevano le sue qualità fisiche e tecniche".

Da allenatore qual è la tua ambizione?

"L'allenatore è un ruolo che mi piace molto anche perché ho sempre avuto ottimi rapporti con i compagni di squadra. Un allenatore deve essere soprattutto un gestore ed è una delle qualità più importanti di Allegri che si sa adattare a ogni spogliatoio. Se dovessi scegliere un esempio per la mia carriera direi a livello di gestione Allegri, a livello tecnico Gasperini".