RMC SPORT - Lazio, Neto: "Lavoro tanto per trovare continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Lazio Pedro Neto, dopo la gara vinta contro l'Empoli ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport: "Grande emozione per me questa sera, ho lavorato tanto per questo momento. Cerco di lavorare ogni giorno per avere sempre più occasioni per giocare. Cerco di farmi trovare sempre pronto per dare una mano alla squadra. Inzaghi mi ha chiesto di difendere bene e aiutare la squadra ad arrivare alla vittoria. Per me è molto importante il supporto dei tifosi. Il loro sostegno mi aiuta di più a giocare. Il calcio italiano è più tattico e si deve lavorare di più senza palla. Io devo crescere in ogni aspetto per avere più continuità. Sono cresciuto soprattutto nel gioco senza palla che in Italia è molto importante".