RMC SPORT - Lucchini: "Gabbiadini? Ha qualità fisiche e tecniche da big"

L'ex difensore anche di Empoli, Atalanta e Sampdoria, Stefano Lucchini, ha parlato a RMC Sport Live Show dando la sua opinione anche sul ritorno in Serie A di Manolo Gabbiadini: "Manolo lo conosco molto bene perché ai tempi dell'Atalanta siamo stati compagni di stanza. Posso parlarne bene in tutti gli aspetti. La sua sfortuna è stata quella di non aver trovato allenatori che avessero piana fiducia in lui. Gabbiadini ha bisogno di certezze e di sicurezze per dare il meglio di sé. Ha qualità fisiche e tecniche da grande squadra".