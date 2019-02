Giorgio Martino, giornalista profondo conoscitore dell'ambiente della Roma, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport nel corso del Live Show: "Zaniolo? Per la Roma è un patrimonio da gestire in questo momento. I precedenti alla Roma con tanti giocatori come Marquinhos o Salah lasciano qualche paura ai tifosi. Sarebbe un qualcosa di tristemente negativo se anche Zaniolo diventasse elemento da plusvalenza. La panchina di Di Francesco è solida per la sua bravura ma il calcio ci ha sempre fatto vedere situazioni che si sono ripetute. Il risultato negativo prolungato porta al cambio di allenatore. Qualora si dovesse arrivare a una cosa del genere alla Roma non sarebbe mai colpa di Di Francesco".