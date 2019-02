RMC SPORT - Martino: "Roma, stasera inizia un nuovo campionato"

Giorgio Martino, giornalista profondo conoscitore dell'ambiente della Roma, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Chievo Verona-Roma: "Credo sia la prima volta in questa stagione in cui la Roma non ha mai avuto problemi durante una gara. Nelle altre partite, seppur passando in vantaggio, ha sempre subito la reazione degli avversari e non sono mancate le rimonte. Proprio all'andata contro il Chievo cominciò la serie negativa della Roma. I punti che ha perso mancano in maniera tremenda ai giallorossi. Stasera però comincia un nuovo campionato".

Lotta Champions che si fa molto interessante?

"La lotta per un posto in Champions League l'ha creata la Roma perché la squadra aveva la capacità per poter aver già risolto la questione Champions. Bastavano i due di Cagliari o di Bergamo per essere ben più in alto. E' molto importante dunque che il ciclo negativo della Roma si sia chiuso stasera contro il Chievo Verona, squadra con cui era iniziato tutto".

Aver recuperato alcuni infortunati aiuta Di Francesco?

"Se Pastore fosse andato subito bene e Pellegrini non si fosse infortunato forse ci sarebbe stato poco spazio per Zaniolo e sarebbe stato più difficile apprezzarne le qualità".

Ora la Roma come potrà gestire proprio Zaniolo, giocatore che piace già a tanti club?

"Per la Roma è un patrimonio da gestire in questo momento. I precedenti alla Roma con tanti giocatori come Marquinhos o Salah lasciano qualche paura ai tifosi. Sarebbe un qualcosa di tristemente negativo se anche Zaniolo diventasse elemento da plusvalenza".

Quanto è solido Di Francesco sulla panchina della Roma?

"E' solido per la sua bravura ma il calcio ci ha sempre fatto vedere situazioni che si sono ripetute. Il risultato negativo prolungato porta al cambio di allenatore. Qualora si dovesse arrivare a una cosa del genere alla Roma non sarebbe mai colpa di Di Francesco".