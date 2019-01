RMC SPORT - Martorelli: "Diawara pupillo di Corvino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giocondo Martorelli, noto agente, ha parlato a RMC Sport dei movimenti di mercato della Fiorentina: "Da Corvino mi aspetto un acquisto a centrocampo. Il suo pupillo è Diawara e potrebbe essere un elemento importante per la metà campo viola. Viviani non ha praticamente mai giocato questa stagione e la Fiorentina ha bisogno di un giocatore pronto. Corvino farà di tutto per arrivare a giocatori che lui conosce per centrare l'Europa".