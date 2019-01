© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi, durante il Maracanà di RMC Sport, l'opinionista ed ex giocatore della Juventus Massimo Mauro è ritornato su alcuni dei temi caldi della giornata di Sere A appena trascorsa. Questa la sua analisi: “Il campionato è finito prima di iniziare e credo siano consolidate anche le altre 3 posizioni in alta classifica. Il Napoli arriverà 2°, poi se Inter e Roma non faranno disastri arriveranno al 3° e al 4° posto. Onestamente la Serie A è di fatto un prodotto scadente. Zaniolo? Gli operatori di mercato lo conoscevano. Ha un fisico straordinario, sembra Pogba: deve stare attendo a non ingrassare. La testa mi sembra ottima e anche tecnicamente c'è. Può diventare un nuovo punto di riferimento per la Roma. Questione arbitri? Il direttore di gara che non è capace di decidere in un secondo durante la partita deve cambiare mestiere. Ci vogliono arbitri bravi. Non sono favorevole al VAR”.