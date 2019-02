RMC SPORT - Palmeri: "Caso Icardi, scelta insensata dell'Inter"

A RMC Sport Live Show è il momento del giornalista ed opinionista Tancredi Palmeri, che ha parlato dei temi di giornata.

Sul caso Icardi

"Nuovo post? E’ una reazione positiva. Sulla questione ci sono due maniere di porsi: una è quella partigiana, una è quella glaciale. Io mi pongo neutralmente e critico l’Inter. La gestione del caso è sbagliata, decisione sbagliata anche quella di togliergli la fascia di capitano. Comunque sia, questa credo che sia li miglior reazione. Sembra che lui abbia voluto sfasciare la squadra e che voglia essere ceduto. Ma non è così. Il suo rendimento lo ha sempre avuto, lui non è mai stato il problema ma la soluzione. E’ stata adoperata una scelta estrema nei suoi confronti, cosa si voleva ottenere? Lui non si è mai fatto trovare in fallo, anzi in molti dicono che si sia comportato da capitano nei confronti di chi non si è comportato bene. Cosa ci si aspettava? Che dica alla moglie di stare zitta? Si è colpito il suo orgoglio e non solo. E’ stata una decisione totalmente perdente quella dell’Inter. Scambio Icardi-Dybala? Dal punto di vista dell’Inter non lo farei, da parte della Juve sì. Certo avendo CR7 che Mandzukic ti serve più uno come Dybala che come Icardi. Anche se Icardi è giovane rispetto a CR7 e Mandzukic. Se alla Juve riesce questo trucco, è pazzesco. Leggendo le parole di Paratici, si vede che è soddisfatto dell’acquisto di Dybala. Difficile che lo venda, a meno che non chieda di farlo. Magari si prendono Icardi e si tengono pure Dybala".