Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista, è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Piatek-Milan è un'operazione positiva ma dovendo dare un giudizio generale dobbiamo dire che il Milan non ha avuto granché da Higuian ma non ci ha rimesso soldi e qui sta la vittoria per i rossoneri. Però in generale avevi uno dei più forti centravanti che ci sono in Italia e non sei riuscito ad avere niente da lui. E' un'operazione positiva per tutte le parti in causa. IL Milan in questa stagione deve entrare in Champions League e avere un Piatek libero di testa è forse meglio di un Higuain che arrivava dopo l'esperienza alla Juve. Piatek al Milan mi ricorda un po' Schillaci alla Juventus".

Il Genoa senza Piatek rischia grosso nel girone di ritorno?

"Sì perché oggettivamente Piatek ha portato tanti punti al Genoa. I rossoblu hanno una difesa che scricchiola sempre e la situazione senza Piatek può peggiorare. Diciamo che indirettamente la Juventus deve qualcosa al Genoa e per questo Pjaca potrebbe essere un'idea. Per il Genoa la zona retrocessione non è così lontana e contro il Milan abbiamo già visto come sarà la squadra senza Piatek".

Inter, Icardi rinnoverà il contratto?

"Ancora secondo me manca qualcosa per il rinnovo. Ancora gli sforzi economici devono essere fatti dalle parti. Se a Icardi non verranno proposti almeno 8,5 milioni di euro di ingaggio sarà difficile che possa rinnovare. Detto questo io resto ottimista perché la volontà di rinnovare c'è da entrambe le parti".