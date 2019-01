RMC SPORT - Rivalta: "Atalanta per l'Europa. Cesena, che rammarico"

© foto di Federico De Luca

In diretta nel 'Live Show' di RMC Sport Claudio Rivalta - allenatore ed ex giocatore - ha parlato dell'Atalanta, del Cesena e della sua nuova carriera da tecnico:

L'Atalanta non è più una sorpresa, ma una realtà...

"Ormai è una società forte e solida. Il gruppo e l'allenatore sono talmente bravi che sono risaliti dopo le difficoltà iniziali. Punteranno l'Europa per far rivivere ai tifosi l'emozioni dello scorso anno. Ci sono stati dei cambiamenti in estate, ma i nuovi si stanno dimostrando all'altezza".

Qualche allenatore che hai avuto da calciatore ti ha influenzato nel modo di stare in panchina adesso?

"Direi di no. Ognuno di noi deve fare la propria strada, deve sviluppare una propria idea, studiare e informarsi. Io ero un difensore arcigno, mentre ora mi piace più un calcio propositivo".

Sul fallimento del Cesena:

"È stato un grande dispiacere, anche per il settore giovanile c'è rammarico: tanti ragazzi che erano nel nostro centro sono passati in club più importanti. Ci si stava avvicinando piano piano, non è stata una mazzata improvvisa. Chi era all'interno della società sapeva che c'erano tante difficoltà. Ora c'è un gruppo di piccoli investitori che stanno ripartendo dalla Serie D, la classifica è buona: il calcio non scomparirà".