RMC SPORT - Sconcerti: "Piatek meglio di Higuain. Paquetà migliora ogni squadra"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha analizzato il sabato di Serie A: "Higuain non è mai stato il problema del Milan, ma ora la squadra ha trovato una sua quadratura ed è cresciuta molto. Piatek oggi è un centravanti con un rendimento migliore di Higuain e Paquetà è un calciatore capace di migliorare ogni squadra. Il Milan è una buona squadra, non travolgente ma costante".

L'Atalanta non è abituata a lottare per il quarto posto ma sapranno rialzarsi da questa batosta?

"Certamente sì. L'Atalanta sino ad ora ha perso 8 partite, una ogni tre, dunque è una squadra molto chiara. Gioca bene ma ha questo tipo di limite e il Milan è meglio dell'Atalanta. La squadra di Gasperini gioca meglio di quasi tutte le squadre ma ce ne sono cinque o sei più forti. L'Atalanta ha nettamente qualcosa in meno per puntare alla Champions League mentre ha qualcosa in più per puntare all'Europa League".

Inter, che succede ora con Icardi?

"C'è troppa differenza tra quello che chiede Icardi a livello economico e quello che prendono gli altri. La squadra si è spaccata perché si sono stufati di questa situazione. Credo che la società cercherà un accordo con Icardi. Certamente in questo momento non c'entra più niente Spalletti, la vicenda Icardi è un problema di Marotta. Può darsi che a fine stagione Icardi possa lasciare l'Inter ma ci dovranno essere squadre pronte ad accontentare Icardi. Adesso Marotta è entrato in azione e sta facendo capire che l'Inter, come ogni altra società, non può semplicemente accettare le cose che dicono gli altri. Una società sa sempre che ogni discorso non è mai individuale ma è collettivo. Se dai tanti soldi a uno poi tutti gli altri te li vengono a chiedere e quando si accende questo tipo di gara l'effetto sportivo si attenua molto".

Domani Genoa-Lazio. Simone Inzaghi con tanti infortuni rischia di pagare questa situazione?

"Sicuramente ma oggi una grande squadra ha 25 giocatori in rosa che devono avere qualità proprio perché gli infortuni sono per tutti dietro l'angolo".