Ezio Sella, ex allenatore della Roma, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport.

Inter, la vicenda Icardi come la valuti?

"Per capire bene bisognerebbe stare all'interno di queste situazioni. Per me però l'Inter sta agendo nel modo migliore nei confronti di questo ragazzo. Se l'Inter ha preso questa strada è perché per avere dei risultati c'è bisogno anche di una società forte e tutti le devono rispettare, soprattutto il grande talento".