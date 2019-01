RMC SPORT - Stringara: "Zaniolo all'Inter avrebbe fatto solo 2 presenze"

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Paolo Stringara, ex calciatore di Bologna e Inter, è intervenuto nel 'Live Show' di RMC Sport:

Su Inter-Sassuolo:

"Mi piace molto De Zerbi come allenatore: si vede che il Sassuolo è la sua squadra, dà il suo tocco e la sua personalità. Per un allenatore questa è una cosa importante. Ha una propria etichetta. L'Inter dovrà fare attenzione questa sera, non sarà facile: nei neroverdi ci sono tanti giovani che vogliono mettersi in mostra".

Su Di Francesco e Zaniolo:

"Anche lui mi piace tantissimo, non ci pensa due volte a buttare dentro i giovani. Se Zaniolo fosse rimasto all'Inter, avrebbe fatto al massimo 2 presenze in Coppa Italia, senza nulla togliere a Spalletti. Di Francesco investe sui ragazzi con la propria pelle e alla lunga questo lo ripagherà. Tanti allenatori dovrebbero imparare da lui e avere coraggio anche in piazze importanti".

Per l'Inter è meglio investire su Barella o su Chiesa?

"Adesso ci vuole più qualità che gamba, quindi dico Barella, anche per una questione tattica".

Lo United dopo Mourinho è tornato a vincere...

"C'era bisogno di aria nuova, la situazione era un po' logora. È scattata la magia dopo la prima vittoria e sono venuti fuori i veri valori, anche questo è il calcio. Sarri in crisi? Higuain lo aiuterà, ha dato il suo meglio proprio con lui a Napoli. È un bene per tutti questo trasferimento, anche per il Chelsea e il Milan, dove non ha fatto bene".

Piatek andrà al Milan: chi ci ha guadagnato?

"Il calcio non si può sapere. Un giocatore che fa bene da una parte può andare via e fare male con un'altra squadra. Piatek è stata una sorpresa, non so se possa fare lo stesso con i colori rossoneri. Tutti fanno cose per migliorarsi, a volte va bene, altre meno. Spero che questo ragazzi continui a fare quello che sta facendo".