© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Peres tornerà alla Roma a gennaio. Il laterale brasiliano, dopo il prestito al San Paolo, sarà a disposizione di Fonseca, che prima di cederlo nuovamente in prestito, vorrebbe prima testarlo in allenamento. L'ex Torino è infatti legato ai giallorossi da un contratto in scadenza a giugno. Lo riporta Tuttosport.