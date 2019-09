Roma, ag. Zaniolo: "Il Tottenham lo ha cercato a lungo, prima di Lo Celso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha parlato al Daily Mail del forte interesse del Tottenham per il suo assistito, che ha scelto di rinnovare con la Roma nonostante l'interesse degli Spurs: "Ha rinnovato con la Roma ed è felice, ma ovviamente ci ha fatto molto piacere l'interesse del Tottenham. Il loro concreto interesse dimostra quando sia stata buona l'ultima stagione del ragazzo. Gli Spurs hanno pensato a lungo a Nicolò prima di prendere Lo Celso, lo volevano seriamente, più di ogni altro altro club anche fuori dalla Premier. Fonseca lo ha designato come giocatore importante per lui, d'altronde è abituato ad allenare giovani talenti, come dimostra il suo passato. Gascoigne? Lo ricorda come qualità fisiche, ma il carattere di Zaniolo è decisamente più mite. Ora Fonseca lo schiera come centrocampista centrale e lì può essere devastante come Gascoigne: grazie alla sua tecnica e qualità".