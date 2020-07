Roma, al capolinea la coppia Under-Kluivert: Fonseca non li vede più e il club li mette sul mercato

Fonseca ha fatto le sue scelte. Ha snaturato il 4-2-3-1 che in questi anni lo aveva fatto conoscere con lo Shakhtar per dare maggiore equilibrio alla Roma. Ecco dunque la difesa a 3 e via gli esterni d’attacco dalla formazione. A farne le spese sono due giocatori in particolare: Under e Kluivert. Se infatti Carles Perez è stato riutilizzato da trequartista dietro Dzeko, lo stesso non si può dire per le altre due ali del portoghese. E pensare che a inizio stagione il turco era il pupillo del tecnico che convinse anche la società a rinnovargli il contratto, mentre sull’olandese era stato chiaro prima della ripresa del campionato: “E’ cresciuto molto e sarà uno di quei giocatori su cui la Roma vorrà puntare nel futuro”.

Post lockdown, però, i numeri sono decisamente negativi per i due esterni. Kluivert è rimasto 4 volte in panchina su 7 partite disputate, giocando a malapena 124 minuti. Nella gara con il Parma è stato addirittura escluso dai convocati perché Fonseca ha lamentato uno scarso impegno del calciatore nella rifinitura. Con Brescia e Verona è poi tornato nella lista dei giocatori a disposizione, ma senza neanche mai scaldarsi durante le due partite. Stessa sorte è toccata a Under, il quale conta ancor minuti (63 in sette match, di cui 18 da subentrato). Cinque volte, invece, è andato a sedersi in panchina senza mai entrare. “Non è in condizione” ha detto Fonseca, ma il problema è anche e soprattutto nella testa. Entrambi ora sono in vendita e se in campo non sono più indispensabili al tecnico, sono comunque fondamentali per la dirigenza per alleggerire un passivo di bilancio che pesa ancora come un macigno e al quale si aggiunge anche la rescissione con Nike come sponsor tecnico.