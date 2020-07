Roma, altra e vittoria e Zaniolo accelera. Nicolò punta l’Europa: “In un mese sarò quello di prima”

vedi letture

Otto, sono i minuti che Zaniolo impiega a segnare una volta entrato dalla panchina. Otto è anche il numero di maglia di Diego Perotti che serve Nicolò sulla corsa a tagliare l’area prima del 3-0 al Brescia. La Roma conquista la seconda vittoria consecutiva e si gode la notizia più bella della giornata di ieri: il recupero che procede spedito del suo talento migliore. Il 12 gennaio, data dell’infortunio di Zaniolo, sembra ormai un lontano ricordo: 181 sono i giorni che ha impegnato per avvicinarsi al suo livello, 204, invece, sono quelli serviti per tornare alla rete. E pensare che alla vigilia Fonseca era stato cauto: “Prima viene la Roma, poi se ci sarà l’occasione lo farò giocare”. La chance è arrivata grazie al raddoppio di Kalinic e Fonseca la sfrutta per far giocare mezzora abbondante a Nicolò.

Strappi, scambi con Dzeko e gol. Non è ancora quello di prima, ma la strada è quella giusta. Le ultime sei giornate serviranno non solo alla Roma per blindare il quinto posto, ma a Zaniolo per arrivare nel miglior modo possibile ai primi di agosto quando inizierà un’Europa League mai vista prima. Gare secche e campo neutro mischiano le carte in tavola e il 22 della Roma promette: “Ho ancora un mese e penso di tornare ai miei livelli per l’inizio dell’Europa League”. Parole che fanno felici tutti: allenatori, dirigenti, tifosi e futuri nuovi proprietari. Già perché il club è sempre in vendita, la fiamma dell’operazione Friedkin non è ancora spenta e non c’è cosa migliore per un nuovo proprietario che avere il suo miglior talento rinato nel proprio asset.