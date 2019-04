Roma, Ancelotti stravede per Zaniolo. Dipende dalla Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ad Ancelotti, tecnico del Napoli, piace molto il gioiello della Roma Nicolò Zaniolo. Il giovane centrocampista resterebbe volentieri in giallorosso, ma in caso di mancato approdo in Champions League la cessione del 19enne potrebbe essere inevitabile. E la Roma non potrebbe neanche chiedere la luna, visto che il talento non ha clausola, stando a quanto riferisce Il Roma quest'oggi.