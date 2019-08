© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo scambio non è saltato, ma ad oggi è considerabile in stand-by: la reazione della piazza e le cifre che convincono Petrachi, hanno suggerito una frenata nell'affare Rugani, che avrebbe portato due talenti giallorossi come Bouah e Riccardi alla Juventus. Il Corriere di Roma oggi in edicola sottolinea che nell'affare potrebbe finire anche il Primavera bianconero Paolo Gozzi, difensore centrale classe 2001 che lo scorso anno Allegri ha fatto esordire in Serie A: se ne riparlerà dopo l'esordio in campionato delle due squadre.