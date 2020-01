Roma, anche il Rennes vuole Nzonzi: è un pallino del presidente

© foto di Insidefoto/Image Sport

Steven Nzonzi è nel mirino del Rennes. Secondo le informazioni riportate da Foot Mercato, infatti, il centrocampista di proprietà della Roma, in prestito al Galatasaray, sarebbe stato richiesto espressamente dal presidente del club francese, Oliver Letang. Sul giocatore ci sono Celta Vigo e West Ham, con gli inglesi che avrebbero già formalizzato un'offerta al suo entourage. Nzonzi, per il momento, non ha ancora deciso cosa fare.