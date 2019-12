© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mentre Roma e Manchester United continuano nel lavoro sottobanco per trovare la soluzione migliore per il futuro di Chris Smalling, c'è un'altra big di Premier League interessata al centrale difensivo inglese. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, infatti, l'Arsenal si sarebbe già messo sulle tracce di Smalling in vista della prossima finestra estiva del mercato.