Roma, appuntamento per Veretout: caccia all'accordo con i viola

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo in pectore della Roma Petrachi ha telefonato ieri all'agente di Jordan Veretout fissando un incontro lunedì prossimo alle 13 a cui parteciperà anche Fienga. L'idea è quella di presentare un'offerta ai viola da 20 milioni più bonus, magari inserendo nell'accordo anche il prestito di Karsdorp. Pradè chiede tra i 25 e i 30 milioni e aspetta anche le contromosse del Milan e del Napoli. Nel frattempo, l'offerta contrattuale giallorossa è più alta di quella dei rossoneri, ed è per questo che il club romanista pare essere nuovamente in vantaggio per il centrocampista.