© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha lasciato la Roma nel 2009 e in estate potrebbe tornarci come allenatore per le giovanili, dopo essere nato e cresciuto con i colori giallorossi sulla pelle. Alberto Aquilani è svincolato dallo scorso luglio dopo l'esperienza al Las Palmas, ma il centrocampista classe '84 potrebbe decidere di restare nel mondo del calcio con un altro impiego. La Repubblica fa sapere che l'ex calciatore di Liverpool, Fiorentina, Juventus, Milan e Sporting ha preso il patentino da allenatore Uefa B e potrebbe essere ingaggiato dai giallorossi per allenare gli Under 16, oppure entrare nello staff della Primavera allenata da De Rossi senior.