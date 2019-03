Roma, Baldissoni: "Stadio, nessuno stop. Abbiamo il diritto di averlo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'arresto di Marcello De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma in quota M5S, ha rimesso in dubbio, almeno a livello mediatico, il progetto del nuovo stadio della Roma. Nessun dubbio, invece, per Mauro Baldissoni, vicepresidentedel club giallorosso: "È sempre spiacevole apprendere di vicende come quella di stamattina, lo dico anzitutto da cittadino. Però non siamo sorpresi da quanto detto dalla Procura di Roma, non è la prima volta che lo dice. Il progetto dello stadio della Roma è talmente complesso che è passato attraverso una procedura lunga e densa, dopo un anno e mezzo di conferenza di servizi pensare che ci possano essere atti viziati è molto difficile ed effettivamente non se ne sono trovati. Il termine ultimo per la conferenza di servizi risale a 15 mesi fa. Noi non abbiamo un'aspettativa, abbiamo un diritto ad averlo nei tempi più brevi possibili. Per quanto riguarda atti potenzialmente corruttivi che afferiscono alla responsabilità dei singoli, ce ne dispiace e se saranno provati chi li ha commessi dovrà risponderne, ma d'altro canto ci sono delle responsabilità collettive di chi amministra la città, che sono quelle di fare realizzare un progetto. Anche perché un investimento straniero di più di un miliardo sulla città di Roma deve essere una priorità anche per tutto il Paese".

C'è il timore che si possa fermare?

"No, non ne vediamo alcun motivo. Non c'è dal punto di vista giuridico e da quello sostanziale abbiamo fatto un lavoro consistente assieme al Comune di Roma, abbiamo condiviso negli ultimi giorni con il Comune che effettivamente possono bastare poche settimane per avere già ad aprile la finalizzazione della documentazione necessaria. Ci aspettiamo che il Comune tenga questa linea, per completare entro aprile i documenti".

Lunga attesa per Pallotta. PUò avere dei ripensamenti?

"Jim è un imprenditore e un investitore di successo, lo ha dimostrato nella sua vita. Come tale, è tenuto a valutare pro e contro. Devo dire che quello che ha affrontato con questo progetto probabilmente è andato un po' al di fuori delle sue abitudini di valutazione. Per questo dobbiamo ringraziarlo, come cittadini romani e italiani, perché Pallotta e chi ha deciso di investire assieme a lui ha dimostrato di credere nello sviluppo di questa città. Dobbiamo sentire la responsabilità di perseguire questo progetto, parliamo di più di un miliardo di investimento. Nonostante i momenti possano portarlo in certi casi a riflettere sull'opportunità, abbiamo il dovere di far cambiare idea a lui e agli altri che hanno deciso di investire".