Roma-Basaksehir 4-0, show giallorosso! Kluivert segna il quarto gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva anche il poker della Roma! La firma del 4-0 giallorosso nei confronti del Basaksehir, nella sfida d'esordio in Europa League, è di Justin Kluivert. L'olandese, lanciato in campo aperto da Zaniolo, ha puntato in velocità l'area avversaria, prima di insaccare all'angolino con una bella conclusione tagliata di mancino.

Clicca qui per leggere il live della partita!