Roma, Bove: "Zaniolo? Ha già parlato la società. Non sono nessuno per giudicare"

Il centrocampista della Roma, Edoardo Bove, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset in vista della gara di stasera in Coppa Italia contro la Cremonese: "La sconfitta col Napoli? Sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere punti e abbiamo tanta voglia di rifarci in Coppa Italia. È una gara da dentro o fuori, dobbiamo essere sul pezzo e cercare di portare a casa il risultato per passare il turno".

Sul settore giovanile e il rapporto con Mourinho: "Siamo andati a vedere la Primavera perché il settore giovanile della Roma insegna a essere molto legati. Ho molta riconoscenza per Mourinho perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Il consiglio principale che ci dà è di continuare a lavorare. Il fatto che ci chiami bambini è un modo carino per dimostrare affetto nei nostri confronti”.

Sull'obiettivo stagionale: "L’obiettivo è tornare in Champions, vogliamo raggiungerla tutti insieme e ci darebbe enorme soddisfazione. Ci sono dei momenti un po’ difficili, poi ti ricordi che hai 20 anni e sei alla Roma ed è la cosa più bella del mondo".

Su Zaniolo: "Di Zaniolo hanno già parlato la società e l’allenatore. Da questo punto di vista non mi sento nessuno per giudicare o aggiungere qualcosa. Hanno già chiarito tutto loro”.