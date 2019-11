© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Peres potrebbe tornare a Roma a gennaio per allungare la rosa di Fonseca in un ruolo che negli ultimi mesi ha avuto diversi problemi. Il brasiliano, attualmente in prestito al Santos in Brasile, terminerà l'accordo per tornare in giallorosso dove ritroverà il ds che l'ha lanciato al Torino, ovvero Petrachi. Il tecnico romanista lo stima e alla fine potrebbe decidere di trattenerlo come tampone fino al termine della stagione. A riportarlo è Il Messaggero.