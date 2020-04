Roma, cambierà l'attacco: contatto per il prestito di Kean. No viola per Vlahovic

Che resti Edin Dzeko o che arrivi Dries Mertens, spiega oggi Il Corriere dello Sport in edicola, i movimenti nell'attacco della Roma non si fermeranno così. Andrà via Nikola Kalinic che guadagna troppo: il croato era in ripresa ma non sarà confermato dal prestito dall'Atletico Madrid. Intanto il Lipsia può riscattare Patrik Schick ma a cifre più basse dei 29 milioni di euro pattuiti lo scorso anno. Tra le ipotesi c'è il prestito di Moise Kean dell'Everton, no della Fiorentina al sondaggio per Dusan Vlahovic.