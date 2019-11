Roma, caso Petrachi: rischio squalifica sempre più concreto

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gianluca Petrachi verso la squalifica da parte della Procura Federale. Sono scaduti ieri i termini dell'indagine con la Procura che ha chiesto un ulteriore proroga per un supplemento d'indagine. Non una buona notizia per il direttore sportivo giallorosso: scaduti i termini per l'archiviazione si va avanti con le testimonianze e al momento la conclusione più plausibile è quella del deferimento, accompagnato da una richiesta di sanzione di qualche mese.

Per Petrachi, scrive il 'Corriere dello Sport', salvaguardata però la sessione di calciomercato di gennaio. Con l'allungamento dei tempi dell'indagine di un paio di mesi probabile che il deferimento arrivi solo a febbraio.