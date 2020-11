Roma, con l'arrivo di Pinto aumentano le chance di permanenza per De Sanctis

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, con l'arrivo di un uomo forte come nuovo direttore generale come Tiago Pinto, Morgan De Sanctis ha maggioi speranze di restare in corsa anche in vista delle prossime stagioni. L'ex portiere potrebbe restare nell'organigramma per affiancare il portoghese tra direzione sportiva e scouting dopo il lavoro svolto in questi mesi al fianco di Fienga.