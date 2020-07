Roma, Coric tornerà in giallorosso: l'Almeria non ha intenzione di riscattarlo

Ante Coric farà ritorno alla Roma al termine della stagione. L'Almeria, club a cui era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, non ha dato alcun segnale di voler riscattare il calciatore. Esperienza non certo entusiasmante quella in Spagna per il giocatore, viste le 16 presenze, di cui solo 5 dal primo minuto, senza reti e con due assist. A riportarlo è Il Tempo.