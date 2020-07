Roma corsara a Torino: 3-2 ai granata e quinto posto in classifica conquistato

La Roma, non senza difficoltà, vince in casa del Torino e conquista il quinto posto in classifica e un posto nella prossima Europa Leaque. Per il Torino invece una chiusura amara in casa con una sconfitta che porta a quattro la striscia di gare senza vittorie.

TORINO IN VANTAGGIO - Dopo un inizio equilibrato la prima accelerazione è della Roma che al 7° riesce a lanciare nello spazio Spinazzola: l’esterno resiste al ritorno di Ansaldi e si presenta a tu per tu con Ujkani che però respinge coi piedi la conclusione centrale del giallorosso. Quattro minuti dopo è invece Peres dal lato opposto a mettere un pallone invitante per Dzeko in area, ma Nkoulou anticipa il bosniaco e mette in corner. La gara si infiamma dopo il decimo con il Torino che colpisce alla prima occasione: palla verticale di Zaza per Berenguer che salta Pau Lopez e segna il vantaggio granata.

RIMONTA ROMA - Due minuti dopo arriva il pari romanista con Mkhitaryan che trova l’assist giusto per mettere Dzeko in condizione di segnare da due passi. Al 24° arriva il secondo gol degli ospiti: angolo dalla destra per la testa di Smalling che salta più in alto di tutti e schiaccia alle spalle di Ujkani per il 2-1 giallorosso. Il Torino fatica a reagire dopo l’uno-due capitolino e non riesce a creare più problemi dalle parti di Pau Lopez mentre dietro continua a ballare e soffrire le accelerazioni della squadra di Fonseca colpendo anche un palo su una punizione dai 25 metri battuta da Kolarov.

LA ROMA CALA IL TRIS - La prima vera occasione della ripresa è per il Torino con Meite che prova al volo su assist di Singo: conclusione centrale con Pau Lopez che blocca senza grandi problemi. I padroni di casa cercano di assediare l’area della Roma alla caccia del gol del pari, mentre gli ospiti faticano a riproporsi e ribaltare l’azione affidandosi spesso a iniziative personali che portano a poco. È però la Roma ad andare ancora a segno all’ora di gioco. Dzeko va via a Djidji che lo affonda in area causando il calcio di rigore: dal dischetto va Diawara che batte Ujkani per la terza volta.

SINGO, PRIMA GIOIA - Il Torino torna subito in partita con l’esterno classe 2000 Singo, all’esordio da titolare, che al termine di un’azione personale entra in area e in diagonale batte un Pau Lopez non perfetto nell’intervento. La Roma viene risvegliata dal gol e torna a macinare gioco e occasioni sbagliando però un po' troppo negli ultimi 20-30 metri. Il Torino non molla, cerca il gol del pari che eviterebbe di chiudere la stagione casalinga con una sconfitta, ma non è pungente e sbatte contro la difesa giallorossa. La Roma al 91° troverebbe anche il poker con Dzeko al termine di una grande azione personale, ma viziata da un fuorigioco millimetrico in partenza dello stesso bosniaco.