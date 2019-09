Roma, Cristante: "L'intesa con il nuovo ruolo migliora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del poker della Roma sul Basaksehir in Europa League: "Stiamo continuando a crescere, abbiamo fatto l'ennesima buona partita. Per noi era importante non prendere gol e oggi ci siamo riusciti. Più partite giochi in un ruolo e più prendi confidenza con i dettagli. Partita dopo partita l'intesa con il nuovo ruolo migliora. Il mister ci chiede di fare un po' tutto a centrocampo, con i giusti tempi. Gli piace che andiamo avanti a dare una mano in fase offensiva. In fase di sviluppo riusciamo ad uscire bene con i tre dietro e un terzino più alto. In fase difensiva abbiamo fatto bene, stiamo crescendo, era l'aspetto in cui eravamo mancati un po' all'inizio. Dobbiamo continuare a crescere".