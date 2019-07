© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha commentato così ai microfoni di Roma TV l’amichevole vinta contro la Ternana: “Un bilancio sulle amichevoli a Trigoria? Siamo contenti, stiamo facendo un ottimo lavoro. Queste amichevoli precampionato non sono mai facili, perché vieni da allenamenti duri e le gambe non vanno proprio come vorresti. Abbiamo fatto dei buoni testi, con buone squadre e stiamo cercando di far vedere in campo quello che vuole il mister. Su cosa bisogna lavorare? Dobbiamo semplicemente continuare il nostro percorso. Abbiamo iniziato con un allenatore nuovo, con idee nuove, stiamo assimilando il tutto. Ora alzeremo il livello, dopo aver affrontato squadre di categorie più basse. Mancini e Spinazzola? Si stanno trovando bene, sono arrivati con la testa giusta e carichi. Sicuramente ci daranno una mano per fare un'ottima stagione. Sul ruolo? Mi trovo bene, ho giocato in quel ruolo anche in passato. Ora dobbiamo soltanto capire il calcio che vuole il mister, lavorare tutti insieme e andrà sempre meglio".