Roma, da Zaniolo a Pau Lopez: ecco quanto il club ha speso in commissioni per gli agenti

La relazione semestrale della Roma mette a nudo i conti giallorossi. Il debito, rispetto a quanto già trapelato a gennaio, non è aumentato complice la rinuncia a 4 mensilità da parte di staff e giocatori, ma la situazione è tutt’altro che rosea. A far riflettere a Trigoria, devono essere anche le commissioni pagate sui calciatori. Nel triennio è seconda dietro la Juventus e solo per l’acquisto dei giocatori per la stagione in corso, sono stati spesi già 20 milioni.

Sono 18,06 quelli relativi ai primi sei mesi, mentre 2,195 per la seconda parte dell'anno.

Ecco il quadro delle commissioni capitalizzate nell’esercizio 2019/20:

Bouah 215mila euro per il rinnovo di contratto

Celar 80mila euro per il rinnovo di contratto

Cetin 1,3 milioni di euro, per un totale di 4,3 milioni di costo d’acquisto

Darboe 120mila euro per il tesseramento

Diawara 1,9 milioni di euro, per un totale di 22,9 milioni di costo d’acquisto

D’Orazio 30mila euro per il rinnovo di contratto

Greco 20mila euro per il rinnovo di contratto

Mancini 1,7 milioni di euro, per un totale di 24,7 milioni di costo d’acquisto

Pau Lopez 1,5 milioni di euro, per un totale di 25,546 milioni di costo d’acquisto

Pezzella 60mila euro per il rinnovo di contratto

Providence 120mila euro per il tesseramento

Spinazzola 1,3 milioni di euro, per un totale di 30,8 milioni di costo d’acquisto

Valeau 25mila euro per il rinnovo di contratto

Veretout 1,5 milioni di euro, per un totale di 18,5 milioni di costo d’acquisto

Zaniolo 800mila euro per il rinnovo di contratto