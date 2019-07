© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il caso Perin, con il portiere della Juventus rispedito al mittente per una diversa valutazione sul recupero dell'infortunio attualmente in essere, il Benfica potrebbe tornare a pescare in Italia un estremo difensore per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il club di Lisbona avrebbe messo nel mirino Robin Olsen, svedese della Roma. In lizza assieme all'ex Copenhagen c'è anche il belga Simon Mignolet del Liverpool. In seconda fila Rulli della Real Sociedad