Dopo la sontuosa stagione culminata con la finale di Champions League, malgrado due sessioni di mercato da zero acquisti, il Tottenham potrebbe vivere un'estate molto turbolenta per quel che riguarda il mercato, visto che sono tante le richieste per i propri calciatori. Anche sul fronte entrate, però, qualcosa si farà. E, stando a quanto riferito dal Mirror, tra gli obiettivi c'è anche Nicolò Zaniolo, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 40 milioni di euro circa. Difficile però convincere la Roma a cederlo, anche perché è possibile che sul ragazzo classe '99 si scatenerà ben presto un'asta internazionale.