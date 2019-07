Roma, dalla cessione di Defrel i soldi per arrivare ad Alderweireld

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, una delle priorità della Roma è quella di regalare a mister Fonseca un centrale di livello. Petrachi da tempo segue Toby Alderweireld, centrale del Tottenham in scadenza di contratto l'anno prossimo. Gli Spurs chiedono una cifra giudicata eccessiva da Petrachi, ma l'imminente cessione di Defrel al Cagliari per una cifra intorno ai 16 milioni potrebbe aiutare a preparare l’offerta ufficiale da recapitare in Inghilterra.