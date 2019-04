© foto di www.imagephotoagency.it

Contatti in corso tra la Juventus e Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da AS, il giocatore che piace molto al Real Madrid starebbe negoziando con la Vecchia Signora, unico club che fino a questo momento ha fatto passi concreti per provare a prelevarlo dalla Roma, anche per anticipare i tempi in vista della prossima estate quando sul classe 1999 si potrebbe scatenare una vera e propria asta.