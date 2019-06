© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da haberturk.com, il Fenerbahce e Aleksandar Kolarov avrebbero trovato l'accordo per il passaggio del terzino serbo in Turchia. Kolarov, alla Roma da due stagioni, firmerebbe un contratto da due anni (con opzione per la terza stagione) con ingaggio a 2,8 milioni di euro. Resta da avviare la trattativa tra i due club.