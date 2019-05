Roma, De Rossi e la cena dell'addio. Domenica coreografia dello stadio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ieri sera Daniele De Rossi ha salutato in anticipo i propri compagni di squadra offrendo la cena a tutti in vista dell'ultima partita in giallorosso prevista per domenica contro il Parma. La Curva Sud ha già previsto una coreografia per salutarlo a dovere, e in ogni quartiere di Roma si moltiplicheranno le iniziative per onorare il suo percorso romanista. La targa commemorativa non gli verrà consegnata da Pallotta, che non dovrebbe presentarsi in città anche a causa della contestazione, ma dall'amico Francesco Totti. A riportarlo è Tuttosport.