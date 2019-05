Roma, De Rossi fra Los Angeles e Buenos Aires

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Daniele De Rossi sarà molto lontano da Roma e dall’Europa. Resta solo da decidere se sarà in Nord o Sud America. L’ormai ex capitano giallorrosso ha infatti due offerte dai club di Los Angeles e non è un mistero che l’avventura negli Usa non gli dispiacerebbe, ma fino a marzo De Rossi non potrebbe firmare per questioni legate al salary cap che vige nel campionato nordamericano. Per questo il suo futuro immediato potrebbe essere in Argentina con la maglia del Boca Juniors (club da sempre ammirato dal centrocampista) dove troverebbe come direttore sportivo l’ex compagno Nicolas Burdisso. De Rossi potrebbe così giocare in campionato e in Copa Libertadores e una volta conclusa la stagione si trasferirebbe più a nord per giocare in MLS. Lo riferisce Il Messaggero.