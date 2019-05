© foto di Federico Gaetano

Morgan De Sanctis, attuale team manager della Roma ed ex portiere del Napoli, tra i premiati a 'Inside The Sport' - primo premio nazionale organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori a Napoli - ha risposto a chi gli ha chiesto del futuro del difensore giallorosso Kostas Manolas. "Manolas all'estero o in Italia in caso di cessione? Non mi occupo di mercato e non mi esprimo, dico solo che mi piacerebbe vederlo alla Roma", le parole di De Sanctis che ha poi commentato le ultime stagioni disputate dalla formazione azzurra: "Sta avendo da tempo continuità di risultati. Purtroppo per tutti i club che hanno l'ambizione di poter vincere lo scudetto, in questa fase storica è complicato, perché la Juve è la società che ha più risorse a disposizione e le spende bene. Bisogna avvicinarsi col lavoro per essere sempre più competitivi e per mettere in difficoltà la Juve. L'anno scorso il Napoli c'era andato vicino e le altre società hanno il dovere di rompere questa egemonia, anche se ovviamente è difficile", le sue parole attraverso il microfono di Tuttonapoli.net.