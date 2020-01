Dalle colonne de Il Tempo arrivano aggiornamenti in merito alla trattativa per il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Stando a quanto riportato dal quotidiano una delegazione di collaboratori del manager è arrivata a Milano per confrontarsi con gli advisor dello studio legale che affianca il texano nella trattativa con Pallotta. A giorni si chiuderà la due diligence, poi si passerà alla stesura dei contratti delle varie clausole, comprese quelle riguardanti la manleva che Friedkin dovrebbe richiedere a Pallotta per tutelarsi da eventuali contenziosi già aperti contro il club o da alcune passività.