Roma, derby turco per Juan Jesus: il centrale piace a Fenerbahçe e Galatasaray

vedi letture

Che il futuro di Juan Jesus non sia a Roma non è certo un mistero. Secondo quanto scrive il portale Fotomac, sarà indubbiamente in Turchia: il Fenerbahçe è interessato al brasiliano giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. Potrebbe anche verificarsi un derby col Galatasaray, perché anche i campioni in carica sono tornati a puntare il brasiliano dopo averlo cercato a gennaio.